Белгородские медики оценивают состояние 11 пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ как тяжёлое, за жизнь двоих из них борются врачи, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Состояние 11 пострадавших — тяжёлое, за жизни двоих из них борются врачи», — цитирует его ТАСС.

По последним данным, госпитализированы 37 человек, включая семерых детей. Троих пострадавших эвакуируют на лечение в Москву.

Ещё девять пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Вечером 30 августа ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли пять человек, 46 жителей пострадали.