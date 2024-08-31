Пассажир отказался платить за проезд и избил водителя такси в Подмосковье

В Подмосковном городе Долгопрудный пассажир отказался платить за проезд в такси и избил водителя. Об этом стало известно в субботу, 31 августа.

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Инцидент произошел с таксистом Денисом во время поездки из Долгопрудного в Люберцы. Цена поездки составила порядка 1,8 тысячи рублей, но пассажир платить отказался и сказал, что переведет деньги водителю на карту через 20 минут.

Такой исход не устроил Дениса, между мужчинами начался конфликт. Пассажир предложил водителю выйти на улицу и «разобраться», но Денис отказался от предложения и назвал мужчину «кидалой», после чего получил удар по лицу. Из носа водителя хлынула кровь, и он врезался в припаркованные машины. Таксист обратился в полицию, следует из сообщения в Telegram-канале Baza.

В ночь на 24 августа неизвестные пытались убить таксиста. Пассажиры отказались оплачивать проезд и напали с ножом на водителя. Один из подозреваемых нанес удары лезвием потерпевшему в область головы и шеи. Таксисту удалось выжить, так как он выбил оружие из рук преступников, после чего нападавшие решили убежать.