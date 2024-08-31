Саратовский активист был убит своим соседом из-за ночного шума

В Саратове мужчина застрелил своего соседа из-за жалобы на шум. Убитый был юристом и занимался правозащитной деятельностью в сфере ЖКХ.

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Инцидент произошел в ночью 11 июля 2024 года в СНТ "Зеркальный пруд" в пригороде Саратова. Ночью 47-летний юрист пришел к своему 22-летнему соседу по даче, который выпивал алкоголь и шумел. Разозлившись на претензии, мужчина взял ружье и выстрелил в оппонента.

Сообщается, что от полученных ран активист скончался на месте. Однако вместо того, чтобы вызвать соответствующие службы, стрелявший решил закопать тело мужчины на своей территории. После инцидента близкие погибшего сообщили о его исчезновении.

Поиски правозащитника длились больше месяца. Все это время убийца помогал правоохранителям искать пропавшего. В социальных сетях пишут, что стрелок проявлял "странное поведение", тем самым навлек на себя подозрения со стороны оперативников.

Следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого. Об этом сообщает СК РФ по Саратовской области.