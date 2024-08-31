Женщина четыре дня просидела мертвой в офисе в США

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Жительница штата Аризона Соединенных Штатов 60-летняя Дениз Прюдом просидела мертвой четыре дня в офисе банковской корпорации Wells Fargo. Об этом стало известно в субботу, 31 августа.

Последний визит женщины на работу был зафиксирован пропускной системой 16 августа. Коллеги не обратили внимание на то, что женщина не вышла на работу в начале неделе и лишь пожаловались на неприятный запах, во вторник вонь усилилась и сотрудники нашли тело Прюдом. По предварительным данным, женщина ушла из жизни по естественным причинам, пишет NBC News.

Другой случай произошел в Канаде 25 августа. Там мужчина выжил после схватки с черным медведем барибалом, а власти заподозрили его во лжи. Пострадавший Уоллес Инглагд утверждает, что «ужасающее нападение» медведя произошло 25 августа. При этом департамент природных ресурсов не нашел на месте происшествия следов присутствия медведя.

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15 августа два белых медведя растерзали смотрителя радара в Канаде. Трагедия произошла в начале августа в канадской Арктике на острове Бревурт. Мужчина занимался обслуживанием радиолокационной станции противовоздушной обороны. Спасти его не удалось.