Вооруженные мужчины напали на свадебный автобус в подмосковном Щелкове

Сотрудники правопорядка задержали четверых мужчин, которые с оружием напали на свадебный автобус в результате конфликта в подмосковном Щелкове. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По словам собеседницы ВМ, в полицию поступило обращение о дорожном конфликте в Щелкове. Мужчины, которые передвигались на внедорожнике марки Infiniti, остановили свадебный микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки отлетели в салон, из-за чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Следствие установило количество подозреваемых в нападении, ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет, они были задержаны и доставлены в отделение полиции.

20 августа сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в убийстве мужчины в деревне Ярцево в Новой Москве. Им оказался мужчина 1986 года рождения.

Убийство, о котором идет речь, произошло вечером в понедельник, 19 августа. В частном жилом доме было обнаружено тело мужчины 1940 года рождения с признаками насильственной смерти.