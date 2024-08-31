В Ленобласти двухлетний ребенок захлебнулся в ванной, оставшись без присмотра матери

В Приозерском районе Ленинградской области маленький ребенок принимал ванну один и захлебнулся, спасти его не удалось. Об этом сообщает «78.ru».

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В экстренные службы обратилась мать двухлетнего мальчика. Женщина рассказала, что ребенок принимал ванну. Она отошла на несколько минут, вернувшись, обнаружила сына без сознания. Женщина вынесла мальчика в комнату, пыталась оказать ему первую помощь и позвонила в полицию. Спасти пострадавшего медики не смогли.

По данным правоохранителей, мать ребенка путалась в показаниях и выдвигала разные версии, которые побудили ее выйти из квартиры и оставить сына одного. Это заставило полицейских рассмотреть версию о непосредственной причастности женщины к произошедшему.

Известно, что семья уже попадала в поле зрения правоохранителей и состояла на профилактическом учете. Возбуждено уголовное дело. Мать мальчика задержана.

До этого сообщалось, что на Алтае следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с малолетним ребенком: мальчик упал в каркасный бассейн во дворе частного дома. Трехлетний мальчик находился на лестнице бассейна, в котором купались его сестры. За детьми присматривала мать. В какой-то момент женщина отвлеклась на телефонный звонок и отошла от бассейна, после чего услышала крик дочерей и обнаружила сына на дне бассейна. Женщина немедленно вызвала скорую помощь, несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.