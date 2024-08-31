На Камчатке пропал вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" с тремя членами экипажа на борту пропал на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

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"На Камчатке поступило сообщение о том, что в пункт назначения не прибыл вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро". По предварительным данным, на борту три члена экипажа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на поиски вертолета вылетел другой борт авиакомпании, в готовности направиться по маршруту находится еще один вертолет Ми-8 и наземная группировка спасателей.