На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 19 туристами

На Камчатке пропал вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро». На борту предположительно находись 22 человека — 3 члена экипажа и 19 туристов, пишет ТАСС.

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Собеседник агентства отметил, что борт не прибыл в пункт назначения. Он добавил, что на поиски воздушного судна вылетел другой борт авиакомпании, в готовности отправиться по маршруту находятся еще один Ми-8 и наземная группировка спасателей.

«Пропавший вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Расстояние 25 км», — пояснил источник.

В Росавиации пояснили, что вертолет забрал пассажиров с площадки в районе вулкана Вачкажец.

Вертолет Ми-8 пропал в районе вулкана Вачкажец на Камчатке, следователи начали проверку, сообщили в СК на транспорте.

Спасатели выехали под Вачкажец в 18:27 мск в составе пяти человек и четырех единиц техники. Будут пробовать идти по земле по маршруту.

Компания «Витязь Аэро» уже 15 лет занимается пассажирскими и туристическими перевозками, работает как с компаниями, так и с частными лицами. В прошлом году прибыль компании составила 216 млн рублей.