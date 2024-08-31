Пожар в административном здании на западе Москвы локализован

Пожар в административном здании на Бережковской набережной на западе Москвы локализован на площади 1 тыс. кв. м. При этом произошло обрушение на площади 500 кв. м.

«В настоящее время объявлена локализация пожара на площади 1 тыс. кв. м. Произошло обрушение на площади 500 кв. м», — цитирует представителя оперативных служб ТАСС.

Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

«Тушение осложняется конструктивными особенностями внутри здания», — уточнили в пресс-службе МЧС России.

Информации о пострадавших нет.

Ранее к тушению возгорания на западе Москвы привлекли два вертолёта Ка-32, а также пожарный корабль «Полковник Чернышев».