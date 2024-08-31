Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) возбудил дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Белгород. Об этом в субботу, 31 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

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— Возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВФУ на город Белгород и Белгородский район, — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статье о террористическом акте. В результате атаки были убиты пять мирных жителей, 46 человек получили ранения, следует из сообщения в Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших мирных жителей в Белгороде при ударе ВСУ РСЗО Vampire возросло до 46. По его словам, среди них семеро детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Ранее Гладков, комментируя сообщения СМИ о попытках прорваться через границу, сообщал, что ситуация на границе региона сложная, но контролируемая.