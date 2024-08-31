Принадлежавшая российскому сенатору яхта протаранила лодку с пассажирами в Турции

90-метровая яхта Ice, ранее принадлежавшая российскому сенатору Сулейману Керимову, протаранила небольшое судно с пассажирами в турецком Бодруме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На борту моторной лодки A.MEY находились примерно десять человек, в том числе дети. У судна повреждена корма, у суперъяхты — большая царапина на носу.

По данным канала, стоимость яхты составляет 150 миллионов долларов. В 2015 году Керимов продал ее сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге.

В 2022 году сообщалось, что власти Республики Фиджи арестовали яхту Amadea, которая, согласно заявлениям местной полиции, принадлежит Сулейману Керимову. Она вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей.