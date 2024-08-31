ФСБ задержала почти 300 человек за незаконный оборот оружия в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали почти 288 человек за незаконный оборот оружия в России. Об этом в субботу, 31 августа, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Аресты проводились совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией. Работа по контролю незаконного оборота оружия проводилась в 51 субъекте страны.

— В результате из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, более 467 килограммов взрывчатых веществ, 96 электродетонаторов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе задержаний было найдено более 150 тысяч патронов и пресечена деятельность 92 подпольных мастерских, говорится на сайте.

30 августа ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в рядах Вооруженных сил Украины. Были арестованы Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их преступления.

ФСБ России предотвратила серию терактов против правоохранителей и религиозных объектов в Ингушетии, задержаны шесть местных жителей. По данным ФСБ, задержанные намеревались совершить акты вандализма и терроризма в отношении сотрудников правоохранительных органов и религиозных учреждений республики.