СК возбудил новое дело о подготовке нападения на Симоньян и Собчак

Сотрудники правопорядка в рамках расследования подготовки покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак возбудили новое уголовное дело. Об этом стало известно в субботу, 31 августа.

© Вечерняя Москва

Следственный комитет установил, что в подготовке нападения участвовала организация, признанная в России террористической. Расследование дела было завершено. Участникам были предъявлены обвинения, пишет РИА Новости.

29 августа стало известно, что СК РФ провел четыре психолого-психиатрические экспертизы в ходе расследования о подготовке покушений на журналистов.

О подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак летом 2023 года сообщили в ФСБ России. В службе отметили, что преступная группа действовала по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Одним из подозреваемых оказался девятиклассник. Школьник стал уже восьмым фигурантом громкого дела. Что известно о покушении на российских журналисток — в материале «Вечерней Москвы».

В конце июля Симоньян поблагодарила правоохранителей за работу по делу о покушении, в том числе от лица своей семьи.