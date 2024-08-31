"78.ru": в Петербурге девушка принимала душ в отеле и попала в реанимацию

Из отеля на севере Петербурга в реанимацию с ожогами и травмами госпитализирована девушка, на нее упала душевая кабина. Об этом сообщает "78.ru".

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Инцидент произошел в отеле в районе станции метро "Парнас", две подруги заселились в гостиницу. Одна из них решила принять душ, внезапно на нее хлынул поток кипятка, пострадавшая упала, на нее рухнула душевая кабина. С многочисленными травмами девушку госпитализировали, она находится в отделении реанимации.

По словам ее подруги, руководства отеля не признает своей вины и потребовало постояльцев оплатить причиненный ущерб. "Девушка могла пострадать от чего угодно, но не по вине отеля", — сообщило руководство гостиницы. В администрации отеля также отметили, что максимальная температура воды в трубах составляет 70 градусов, поэтому ожоги в принципе невозможны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.