NTV: масштабные отключения электричества произошли по всей Кении
В Кении произошли обширные отключения электричества, охватившие всю страну. Как сообщает местный телеканал NTV, информация поступила от национальной электрокомпании Kenya Power.
"Компания Kenya Power подтвердила наличие значительных отключений электроэнергии в различных частях государства", - говорится в репортаже телеканала.
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Указывается, что проблемы с электроснабжением затронули большинство регионов, за исключением некоторых северных и западных районов. В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
30 августа стало известно, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской области Украины.
В "Укрэнерго" заявили, что экстренные отключения электроэнергии введены также в Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.