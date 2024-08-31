Масштабные отключения электричества произошли по всей Кении

В Кении произошли обширные отключения электричества, охватившие всю страну. Как сообщает местный телеканал NTV, информация поступила от национальной электрокомпании Kenya Power.

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"Компания Kenya Power подтвердила наличие значительных отключений электроэнергии в различных частях государства", - говорится в репортаже телеканала.

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Указывается, что проблемы с электроснабжением затронули большинство регионов, за исключением некоторых северных и западных районов. В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

30 августа стало известно, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской области Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что экстренные отключения электроэнергии введены также в Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.