В деле о некачественных бронежилетах могут появиться новые фигуранты

В уголовном разбирательстве о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ могут появиться новые фигуранты и свидетели. Об этом говорится в материалах следствия.

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— Не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены <...>, — сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Басманный суд ранее арестовал генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, финансового директора Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следователей, они похитили деньги, которые выделило Минобороны для реализации государственного контракта на поставку более 20 тысяч бронежилетов. Они не соответствовали требованиям, которые были предусмотрены договором.

Около 2,4 миллиарда рублей получили от Министерства обороны России фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ.

Правоохранительные органы считают, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для МО РФ направили деньги госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Данные активы арестованы.

4 мая у фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны России арестовали счета и активы. Отмечалось, что им планируют предъявить обвинение в отмывании денежных средств.