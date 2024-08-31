$91.19-0.27100.76-1.01
Почта

Имущество экс-замглавы Минобороны предложили обратить в доход государства

Личное имущество экс-главы Министерства обороны России генерала армии Павла Попова, которого подозревают в мошенничестве, могут обратить в доход государства. Об этом заявили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Имущество экс-замглавы Минобороны предложили обратить в доход государства
© РИА Новости

Если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семьи было приобретено на средства, не соответствующие доходам, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд, — подчеркнул собеседник агентства.

Следователи провели допрос жены и сыновей экс-замглавы МО РФ Попова

Происшествия
Павел Попов
Минобороны России