Имущество экс-замглавы Минобороны предложили обратить в доход государства

Личное имущество экс-главы Министерства обороны России генерала армии Павла Попова, которого подозревают в мошенничестве, могут обратить в доход государства. Об этом заявили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семьи было приобретено на средства, не соответствующие доходам, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд, — подчеркнул собеседник агентства.

Следователи провели допрос жены и сыновей экс-замглавы МО РФ Попова