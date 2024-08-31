Британские ВМС сообщили о нападении на судно к востоку от Адена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что получило информацию о нападении на судно в 130 морских милях к востоку от йеменского порта Адена.

Информация об этом появилась в аккаунте управления в соцсети X, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, инцидент классифицируется как нападение.

Кроме того, управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и «сообщать о любой подозрительной активности».

Ранее сообщалось, что хуситы с начала боёв в Газе атаковали 182 морских судна, связанных с Израилем.

Также в Times писали, что йеменские хуситы используют соцсеть Х для торговли оружием.