Очевидцы рассказали об эвакуации пострадавших при обстреле Белгорода

Двое жителей Белгорода в беседе с РИА Новости рассказали, что были в кафе в торговом центре, когда начался обстрел города.

Очевидцы сообщили, что на их глазах внутрь занесли двух пострадавших.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число раненых мирных жителей увеличилось до 37, в числе которых 6 детей, еще 5 человек не смогли дождаться помощи медиков и не выжили. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое.

Также стало известно, что ВСУ, предположительно, обстреляли Белгород из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Ранее город уже был атакован подобными ракетами со стороны Украины.