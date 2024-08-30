Пенсионерка отдала более 10 миллионов рублей мошенникам

Пожилая жительница Ставрополья перевела более 10 миллионов рублей мошенникам. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что злоумышленники позвонили женщине под видом сотрудников правоохранительных органов. Они убедили пенсионерку в том, что некие неизвестные пытаются перевести ее деньги на подозрительную инвестиционную платформу. Чтобы пресечь эти переводы, злоумышленники попросили ее перевести деньги на их «безопасный счет». В результате женщина отправила мошенникам свои сбережения, а также взяла деньги в кредит — всего более 10 миллионов рублей.

Вскоре пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Сейчас преступников ищет полиция, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка заплатила мошенникам 8 миллионов за замену счетчиков.