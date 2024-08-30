Женщина с ножом напала на пассажиров автобуса в Германии

По крайней мере пять человек получили ранения в результате нападения женщины с ножом в автобусе в городе Зиген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел около 19:40 (20:40 мск). Три человека находятся в критическом состоянии. По данным полиции, автобус направлялся на городской фестиваль в Зиген. Во время преступления в автобусе находились не менее 40 пассажиров. На данный момент правоохранители не считают, что речь идет о теракте.

На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции. Женщина задержана. В настоящее время, как указали правоохранительные органы, дальнейшей опасности нет.