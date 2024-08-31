Число пострадавших из-за обстрела Белгорода ВСУ выросло до 46 человек

Ранения в результате обстрела Белгорода и Белгородского района получили 46 человек, состояние одного из пострадавших детей остается тяжелым. Также двоих взрослых планируется в течение дня перевести на лечение в Москву, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Пять мирных жителей погибли, искренние слова соболезнования всем родным и близким. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находятся 37 человек, 7 из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. Сейчас врачи будут докладывать о его текущем состоянии и о том, что нужно сделать, чтобы спасти его здоровье. Двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву. Мы постоянно находимся на связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана", - сказал Гладков.

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В пресс-службе губернатора уточнили ТАСС, что всего в тяжелом состоянии находятся 10 раненых, из них 2 детей. 4 человека подключены к аппарату ИВЛ, включая одного ребенка. Всего за сутки в Белгородской области пострадали 52 человека.