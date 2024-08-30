СК расследует атаку ВСУ на мирное население Белгорода
СК России будет расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения Белгородской области, где накануне беды совершена атака украинских дронов, есть пострадавшие. Об этом сообщии в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.
«Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — добавили в Следкоме.
Согасно информации от губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, число раненых мирных жителей увеличилось до 37, в том числе 6 детей, еще пять человек не смогли дождаться помощи медиков и не выжили. Состояние части пострадавших оценивают как тяжелое.