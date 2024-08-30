Пять человек погибли при обстреле Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» по Белгороду и области погибло 5 человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, также были ранены 37 человек, из которых шестеро несовершеннолетних. При этом семь взрослых и еще три ребенка находятся в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

«В городе пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, ещё в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены 9 автомобилей. На окраине города произошло возгорание сухой травы — пожар потушен», — написал Гладков.

Над Белгородом прозвучали взрывы

Губернатор добавил, что в результате атаки по поселку Дубовое были повреждены 13 автомобилей, загорелись 2 дома, а также легковой автомобиль и гараж. Возгорания, по его словам, уже были потушены.

Ранее в небе над Белгородом прозвучали взрывы.