Яхта мультимиллионера Линча могла затонуть из-за человеческого фактора

Исполнительный директор компании Italian Sea Group, которая является владельцем производителя яхты Perini Navi, Джованни Костантино заявил, что судно британского мультимиллионера Майка Линча могло затонуть из-за человеческого фактора. Об этом сообщает Guardian.

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По его словам, спасшиеся с яхты пассажиры заявили, что перед крушением не было слышно громкого шума, который всегда наблюдается при столкновениях судна с рифами. Согласно версии Костантино, причиной крушения мог стать открытый люк — он считает, что в какой-то момент судно могло наклониться набок, после чего в люк стала поступать вода.

«Иначе Bayesian (яхта Линча) просто не могла затонуть. (...) Я полагаю, экипаж переживает худший момент в жизни. Они пытались справиться с ситуацией, но что-то пошло не так. Произошла цепочка человеческих ошибок», — рассказал он.

Напомним, что 19 августа яхта Линча затонула у берегов Сицилии. Позже тело самого миллиардера обнаружили в обломках затонувшего судна.