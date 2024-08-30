Ребенка убило футбольными воротами в Нижнем Новгороде

Мальчик погиб на Гребном канале в Нижнем Новгороде вечером 30 августа. Его убило футбольными воротами, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

Трагедия случилась на территории яхт-клуба. На подростка рухнули ворота. От полученных ранений он скончался на месте.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Специалисты работают на месте. Обстоятельства выясняются.

«В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности пребывания детей на спортивной площадке», — пояснили в СК.

Ранее мы сообщали о серьезном ДТП в Павловском округе, где погиб 15-летний мотоциклист.