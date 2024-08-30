Белгородец рассказал об атаке ВСУ на его машину в городе
Житель Белгорода Андрей Слизняков заявил, что попал под обстрел украинских военных в пятницу вечером, когда ехал на машине с женой.
Пара проехала через перекресток в городе, произошел взрыв, прозвучала сирена, после этого супруга опрокинула голову, сказал Слизняков РИА «Новости».
Женщину забрала машина скорой помощи, у нее зафиксировали ранение в бок, сам мужчина не пострадал.
Отмечается, что при атаке ВСУ на Белгород осколками посекло автобус и автомобили в микрорайоне Харьковская гора. У машин выбило стекла, повредило кузова. У автобуса разбито лобовое стекло.
Ранее в пятницу глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ в регионе погиб человек.