Возросло число погибших при обстреле Белгорода

Число погибших при обстреле Белгорода возросло до четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранены 12 человек, им оказывают помощь медики.

Ранее сообщалось об одном погибшем мирном жителе и девяти пострадавших.

Вечером 30 августа жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «СитиМолл».

Над Белгородом прозвучали взрывы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что по нескольким воздушным целям в городе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).