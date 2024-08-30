Возросло число погибших при обстреле Белгорода

Число погибших при обстреле Белгорода возросло до четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранены 12 человек, им оказывают помощь медики.
Ранее сообщалось об одном погибшем мирном жителе и девяти пострадавших.
Вечером 30 августа жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «СитиМолл».
Над Белгородом прозвучали взрывы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что по нескольким воздушным целям в городе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).