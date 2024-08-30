Пенсионерка заплатила 8 миллионов за замену счетчиков

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что пенсионерка из Воронежа отдала мошенникам 8 миллионов рублей за замену счетчиков.

Как рассказали в ведомстве, мошенники две недели разговаривали с женщиной по телефону, представившись работниками Росфинмониторинга. В какой-то момент они убедили пенсионерку, что ей угрожают злоумышленники, а для опережения их действий, деньги женщины якобы нужно было отправить «на безопасный счет». Кроме того, они также получили от женщины ее персональные данные.

«В течение двух недель, непрерывно общаясь с телефонными аферистами, женщина направлялась в банки, где получала наличные со своих вкладов, и по указанию злоумышленников пополняла через терминал расчетный счет аферистов на общую сумму 8 100 000 рублей», — рассказали в ГУ МВД.

Отмечается, что в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — «мошенничество».

Ранее мошенники убедили россиянку сжечь старую квартиру ради новой.