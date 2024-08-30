Ветерана СВО лишили машины из-за поведения жены

Как говорится на сайте суда, в апреле женщину остановили сотрудники. Они заподозрили, что водитель нетрезва. При этом пройти медицинское освидетельствование она отказалась, что усугубило ситуацию. Так как ранее читинку уже дважды ловили на пьяной езде — иномарку пришлось забрать. Правда, принадлежала она не ей, а её мужу — участнику спецоперации.

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Решение суда

Суд приговорил женщину к исправительным работам и постановил конфисковать автомобиль Mazda Demio.

Машина принадлежала ее мужу, участнику СВО, сообщил портал «Чита.ру» со ссылкой на решение суда. Однако супруги приобрели авто уже в браке, поэтому по закону оно считалось совместно нажитым имуществом. А значит, его можно конфисковать.

Вернут ли машину

Осуждённая обжаловала приговор, прося вернуть автомобиль. В поддержку ее апелляции даже выступил атаман Забайкальского казачьего войска, который ходатайствовал об отмене конфискации, учитывая, что владелец машины находится в зоне проведения СВО.

Интересно, что при первоначальном допросе женщина признала, что употребляла алкоголь перед тем, как сесть за руль, и что её муж, приехавший в отпуск из зоны СВО, находился на пассажирском сиденье в момент задержания.

Дело направлено в Забайкальский краевой суд для рассмотрения апелляционной жалобы.

Кстати, в 2024 году машины пьющих за рулём россиян начали отправлять на СВО. А в Госдуме предлагали забирать у нарушителей ещё и лодки.

Ранее стало известно, что в России выпустили сбор правил поведения для жён участников СВО. Женщинам советуют не критиковать мужей и принять возможные перемены в интимной жизни. Подробности — здесь.