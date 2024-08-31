Гладков: ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил обстрел Белгорода с помощью кассетных боеприпасов, выпущенных из РСЗО Vampire.

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"Уточненная информация о последствиях воздушной атаки кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир" Вооруженными силами Украины на город Белгород и Белгородский район", - отметил Гладков.

По его словам, в результате атаки в двух многоэтажных домах выбиты окна и повреждена кровля, у двух социальных и двух коммерческих объектов повреждены фасады. Также повреждения получили девять автомобилей. Также на окраине Белгорода загорелась сухая трава, возгорание ликвидировано.

До этого Telegram-канал "Белгород N1" опубликовал кадры последствий обстрела города со стороны ВСУ. На кадрах виден пожар в районе торгового центра "СитиМолл" и поднимающийся над ним густой дым. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила несколько воздушных целей.