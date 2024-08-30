В небе над Белгородом прозвучали взрывы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что взрывы произошли во время действия сигнала ракетной тревоги, которая включилась около 20:05 по московскому времени. Сразу после этого в небе над городом прозвучала серия взрывов.

Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, причиной взрывов стала работа ПВО. По его словам, один из снарядов попал в легковой автомобиль — в результате умер один человек, еще семеро пострадали.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата… Предварительно, ранены 7 мирных жителей. Бригады СМП выехали на места и доставляют раненых в медицинские учреждения. По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в посёлке Дубовое горят 2 частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.