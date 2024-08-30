Появились кадры последствий удара ВСУ по Белгороду

Появились кадры последствий обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в Telegram-канале «Белгород №1».

На кадрах виден пожар в районе торгового центре «СитиМолл» и поднимающийся над ним густой дым. По информации очевидцев, в результате удара ВСУ загорелись несколько автомобилей и построек возле ТЦ.

Над Белгородом прозвучали взрывы

Также местные жители заявили о возгорании жилого таунхауса на улице Благодатная после обстрела. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем после обстрела мирном жителе.