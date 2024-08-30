МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье

МАК выпустил промежуточный отчет по крушению SSJ-100 в Подмосковье в июле.

Неполадки или неправильная установка датчиков угла атаки привела к крушению SSJ-100 в Подмосковье 12 июля, свидетельствуют данные промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета.

В отчете говорится, что экипаж в процессе полета заметил, что датчики угла атаки ведут себя неправильно.

"Второй пилот информировал: "Смотри, у нас угол атаки большой". КВС (командир воздушного судна) отреагировал: "Датчик угла атаки что ли не работает?", - говорится в отчете.

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Также в полете произошло превышение допустимой скорости, о чем последовал звуковой сигнал. Его экипаж не обсуждал. Пилоты пытались справиться с возникшей ситуацией, но им это не удалось.

После катастрофы SSJ в Подмосковье процедура установки датчика угла атаки будет усовершенствована и выпущена новая инструкция.