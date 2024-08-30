В Астрахани задержали двух участников «голой вечеринки»

Полиция задержала двух участников« голой вечеринки» в Астрахани, в отношении них были составлены административные протоколы, сообщил представитель УМВД России по Астраханской области, слова которого приводит РИА Новости. Инцидент произошел во время вечеринки в клубе «Бункер».

Организаторы вечеринки провели конкурс, где призом был мобильный телефон для того, кто снимет с себя больше всего одежды. В результате два парня и две девушки разделись полностью и устроили голые танцы. Позже выяснилось, что организатор пригласил актеров на вечеринку, чтобы участвовать в конкурсе под видом гостей. Однако ситуация вышла из-под контроля, участниками стали и другие посетители. Задержаны были несколько сотрудников клуба и две участницы конкурса.

Полиция установила личности остальных участников вечеринки. Двое астраханцев 1987 и 1986 годов рождения были доставлены в полицейский участок, где признались в участии в скандальной вечеринке, как сообщил представитель ведомства. Организатора арестовали на пять суток и назначили штраф в размере 80 тысяч рублей. Ведущему вечера и двум участницам конкурса также были назначены административные наказания в виде ареста.

Ранее губернатор Игорь Бабушкин отреагировал на вечеринку. Он назвал произошедшее позором. По его словам, граждане продались за американский телефон в то время, как тысячи их земляков защищают Родину, не считаясь с собственной жизнью.