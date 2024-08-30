Участнице конкурса красоты воткнули нож в сердце в Петербурге

В Петербурге за дворцом культуры «Невский» нашли 33-летнюю уроженку Таганрога с ножевыми ранениями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Тело находилось рядом с заброшенным зданием на проспекте Обуховской Обороны. Преступник нанес женщине точный удар в сердце. Следователи возбудили уголовное дело.

Потерпевшая в 2020 году участвовала в конкурсе красоты «Ты уникальная», пишет 161.ru. Потом она приехала в Петербург с мечтой о карьере в модельном бизнесе, но не сложилось. Женщина продавала ювелирные украшения и развивала собственный бренд.