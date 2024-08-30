Прохожая поймала выпавшего из окна ребенка в Свердловской области

В Нижней Туре прохожая поймала трёхлетнего ребёнка, который выпал из окна третьего этажа. У мальчика сотрясение мозга и несколько ушибов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МО МВД «Качканарский».

«Спасительница рассказала, что, когда она шла мимо первого подъезда, услышала странный треск. Подняв глаза, она увидела летящего ребёнка и сразу же предприняла меры по его спасению. Она успела схватить мальчика за ноги, но он всё же ударился подбородком об асфальт», — рассказали в ведомстве.

Пострадавший был госпитализирован.

Семья мальчика с мая 2024 года состоит на профилактическом учёте в ПДН ОП №31 МО МВД «Качканарский». В 2021 — 2023 годах мать ребёнка неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение обязанностей по его содержанию.

Ранее сообщалось, что трёхлетняя девочка выпала из окна квартиры на северо-западе Москвы, пострадавшую госпитализировали.