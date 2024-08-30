Суд отказал Блиновской в допуске к процессу налогового юриста

Савеловский суд Москвы отказал блогеру Елене Блиновской в допуске налогового юриста. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Отмечается, что защита попросила подключить ее знакомую Светлану Петрову, которая несколько лет консультирует в сфере налогообложения. Судья отказала, так как у Блиновской на настоящий момент три адвоката.

"Защита не лишена возможности обращаться к специалисту за консультацией без ее привлечения к судебному разбирательству", - сказала судья.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов и легализации денежных средств. Она была помещена под домашний арест, но позже следствие предъявило ей обвинения по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу за нарушение условий домашнего ареста.

Прокуратура России обвиняет Блиновскую в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму. По их мнению, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.