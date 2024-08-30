Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Панина

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу актера Алексея Панина (признан иноагентом), который заочно обвиняется в публичном оправдании терроризма. Дело будет рассматривать военный суд, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - уточнили в ведомстве.

В отношении Панина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в международном розыске.

Актера Панина могут лишить свободы на семь лет за сообщение о Крымском мосту

Панину заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). В октябре 2022 года он разместил в интернете текстовые сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту, при этом положительно высказался о совершенной атаке. Ему грозит до семи лет лишения свободы.