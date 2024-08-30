Голый мужчина разнес пекарню в Нижнем Новгороде

Неадекватный мужчина без одежды разгромил пекарню в Нижнем Новгороде. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

По их словам, инцидент произошел ночью в Автозаводском районе. Обезвреживать голого хулигана с кирпичом в руке пришлось прохожим.

Как рассказали ИА «В городе " в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, прибывшие по заявлению очевидцев полицейские передали голого мужчину родственникам. От прохождения медицинского освидетельствования дебошир отказался. По факту совершения якобы хулиганских действий в учреждении общепита, заявлений и сообщений в полицию не поступало.

Напомним, ранее голый мужчина с пакетом на голове гулял по центру Нижнего Новгорода.