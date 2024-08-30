Со Стрелкова-Гиркина сняли статус склонного к побегу

Адвокат бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина заявил, что с его подзащитного сняли статус склонного к побегу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам адвоката, сегодня он внепланово посетил своего подзащитного в колонии. На месте выяснилось, что Стрелков-Гиркин больше не состоит на учете, как склонный к побегу.

«По состоянию на 30 августа он не состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к побегу», — заявил он.

Ранее жена Стрелкова-Гиркина заявила, что администрация колонии, в которой он отбывает заключение, признала его склонным к побегу. Позже эту информацию опровергли во ФСИН.