Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Блогер Елена Блиновская частично признала свою вину в неуплате налогов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на сегодняшнем заседании по делу в отношении Блиновской, та признала свою вину в неуплате налогов. При этом блогер подчеркнула, что не признает вину по остальным пунктам обвинения — согласно версии стороны обвинения, Блиновская также совершила неправомерный оборот денег, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, после чего стала осуществлять платежи по счетам организаций для легализации денег.

«В неуплате налогов вину признаю, в остальном — нет», — заявила она.

Блиновская пришла в суд в кедах за 75 тысяч рублей

Помимо этого Блиновская добавила, что в последние года она была слишком поглощена новорожденной дочерью, а ее бухгалтерия «волновала ее в последнюю очередь».

Ранее Блиновской разрешили продать еще одну квартиру для погашения долга.