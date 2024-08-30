В Баку произошел пожар на объекте нефтяной компании

В столице Азербайджана, городе Баку, произошел пожар на объекте государственной нефтяной компании SOCAR. Об этом сообщил телеканал APA. По данным канала, пожар произошел на территории предприятия экспериментальных опытно-испытательных работ, который расположен в Сураханском районе города. На место инцидента направили три бригады скорой помощи и силы государственной противопожарной службы. В пресс-службе МЧС Азербайджана сообщили, что на текущий момент огонь уже потушен. Пожар не успел распространиться на прилегающую территорию. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется. До этого сильный пожар вспыхнул на складе нефтеперерабатывающего завода в иракской провинции Эрбиль на севере страны. Очевидцы произошедшего утверждают, что пострадал по меньшей мере один человек.

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