Блиновской разрешили продать еще одну квартиру для погашения долга

Савеловский суд Москвы позволил блогеру Елене Блиновской продать еще одну квартиру для погашения долга перед налоговой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что цена указанной квартиры составляет около 90 миллионов рублей. При этом ранее юрист Блиновской заявил, что сторона защиты сама найдет покупателя, откроет аккредитив на налоговый счет, после чего с него можно будет снять арест.

«Суд постановил — освободить имущество от ареста для его продажи и перечисления средств в счет налогового долга», — решил суд.

Напомним, что весной 2023 года Елену Блиновскую обвинили в неуплате 906 миллионов рублей налогов и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Ее мужу предъявили аналогичные обвинения и признали его соучастником преступлений жены, хотя сам мужчина своей вины не признал.

Ранее долг Блиновской увеличился еще на 1,2 миллиона рублей.