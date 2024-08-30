Аэропракт А-22, известный как «летучая лисица», упал в Березовском районе Красноярского края. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «112».

Инцидент произошел недалеко от аэродрома «Кузнецово». По предварительным данным, пилоты совершали тренировочный полет, никто из них не пострадал. Сам двухместный высокоплан получил повреждения.

Причины произошедшего выясняются. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения правил безопасности полета.