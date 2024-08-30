Над «королевой марафонов» Блиновской начался суд в Москве

В Москве начался суд над «королевой марафонов» блогером Еленой Блиновской. Защита обвиняемой попросила перевести рассмотрение дела в закрытый режим, однако получила отказ. Об этом сообщил журналист из зала суда.

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— Защита Блиновской попросила рассмотреть ее дело в закрытом режиме, однако суд отказался закрыть для прессы, — передает слова журналиста ТАСС.

«Королеву марафонов» задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Блогер частично признала свою вину. По данным следствия, она с 2019 по 2021 год не уплатила налогов на сумму более 900 миллионов рублей.