Девушка смогла отбиться от насильника на юго-западе Москвы

Девушка смогла отбиться от мужчины, который напал на нее и попытался изнасиловать на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

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— По пути к улице Ульянова, возле стройки, маньяк совершил нападение. Он повалил Анну на землю, ободрав ей колени и попытался дотянуться до нижнего белья. Но девушка не дрогнула и полоснула насильника ногтями правой руки, — говорится в материале.

Мужчина не ожидал такого от девушки и решил убежать. Теперь подозреваемого разыскивают. По словам москвички, возраст насильника около 25 лет, рост 170 сантиметров, азиатская внешность. Одет был нападавший в темные штаны и серую кофту с капюшоном, а с собой был большой рюкзак черного цвета.

Ранее пассажирка American Airlines подала в суд на авиакомпанию из-за халатности персонала. Девушка заявила, что ее изнасиловал мужчина, сидевший на соседнем кресле.