Московский маньяк Миргород сознался в еще двух убийствах

Маньяк Владимир Миргород, который совершал убийства на севере и северо-западе Москвы и Московской области в начале нулевых, сознался в еще двух преступлениях. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Владимир дал признательные показания по убийству, совершённому в 2003 году. Он рассказал следователям, что вечером 23 февраля познакомился с Еленой Шошкиной. Они решили вместе выпить в подъезде на Череповецкой, после между ними произошёл половой акт. Затем Миргород ударил женщину по голове, а после задушил, — передает слова собеседника Telegram-канал Baza.

Также маньяк сознался, что в 2004 году изнасиловал 22-летнюю девушку. После этого он утопил ее в пруду рядом с улицей Твардовского. Суммарно жертвами мужчины стало свыше 20 человек, в основном это девушки. В 2012 году Миргород был приговорен к пожизненному заключению.

Ранее 23 августа заключенный сознался в убийстве, которое совершил в 2000 году. По его словам, мужчина познакомился с пьяной девушкой возле поликлиники. Маньяк сначала сильно ее избил, а потом задушил.