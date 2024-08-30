В Одессе разгорелся конфликт между сотрудниками военкомата, полицейскими и мужчинами призывного возраста, якобы отказавшимися предъявить документы, сообщили в пресс-службе Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК).

Уточняется, что сотрудники местного военкомата, проводя плановый рейд по проверке учетных данных, столкнулись с сопротивлением группы мужчин призывного возраста, которые отказались предъявить документы и применили физическую силу, передает РИА «Новости».

По данным военкомата, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате завязалась массовая драка, в которой пострадали как представители власти, так и гражданские лица.

В настоящее время руководство Одесского областного военкомата проводит служебную проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Ранее жители украинского Ковеля устроили митинг у военкомата с требованием отпустить задержанных горожан.

Напомним, на Украине многие жители враждебно настроены к продолжающейся мобилизации, массовое бегство от которой даже привело к возникновению в стране новой отрасли экономики, построенной на огромной цепи взяток. Людей в военкоматы загоняют силой и обманом. В ответ жители Украины жгут машины сотрудников ТЦК.