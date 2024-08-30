В столице Азербайджана Баку в Сураханском районе произошел крупный пожар на территории завода, который в народе называют «Погружной». Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Media.Az️️️»

По данным местных СМИ, загорелся резервуар с горючим.

В этот же день в Германии произошел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ Diehl Defense. Инцидент случился в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия). По информации СМИ, двое сотрудников получили серьезные ранения.

Накануне на территории дзержинского предприятия «Орион» по предварительным данным произошел взрыв. Огонь потушили до прибытия пожарных, пламя распространилось на площади в два квадратных метра. В результате происшествия травмы получили два человека. Их доставили в больницу скорой помощи Дзержинска. Кроме того, самостоятельно горящее помещение покинули 16 человек.